Lotteria Aism Biella: ecco tutti i numeri vincenti

AISM Biella vi informa che l’estrazione della lotteria “Per un mondo libero dalla sclerosi multipla 2025” è

avvenuta sabato 17 maggio, ma molti premi anche di valore risultano non ancora ritirati. I numeri sono i

seguenti:

238 (Bambo grill must chef), 832 (Ventilatore piccolo da scrivania G-FERRARI) , 1220 (libro – tipografia di

Botalla), 1887 (Servizio massaggio da 30 minuti INDACO BENESSERE), 2058 (Little Marcel brab de douche

70x130cm (asciugamano)), 2299 (Salvadivano a tre posti), 3456 (Giubbotto – Primigi), 3708 (Tovaglia

cachemire 120×141), 4050 (Sciarpa di lana), 4094 (Libro bambini “ Mamma, c'è un leone sul divano!”), 5870

(Macchina del caffè (MITACA) SELLMAT), 7681 (Cuffie stereo MDR-XD150 "Sony" da Coelgas di Banderè),

8713 (Cyclonia aspirateur robot HZ-03 (robot aspirapolvere)), 9886 (Maglia a rovescio -Santa Barbara),

11302 (Easy cook (Tefal)), 13074 (Foulard Seta Max Mara – Santa Barbara), 13928 (Libro in piemontese

“QUAJ AGN FA”), 16282 (Pentola Pressione Pressure cook), 16811 (Tovaglia cucina in raso gialla), 17863

(Ferma-porta), 20516 (Set asciugamano bagno (color grigio)), 22622 (Occhiale da sole – Ottica Longhi),

23376 (Trolley), 23998 (Bicicletta Elettrica Pizzeria Apicella), 24049 (Orecchini oro bianco 18Kt con

diamante taglio brillante – Gioielleria Valdani), 24981 (Set 3 ciotole – Must Chef), 25033 (Set 3 Bicchieri

(EURONOVA)), 26641 (Lowhental cutting board set of 3 (set taglieri)), 27445 (Libro Fotografico “ I custodi

dell'acqua”), 28640 (Tovaglia 6 persone (Vincent)), 29354 (Libro offerto da Lauretana – Jerusalem), 29770

(Bignole e crema da 1Kg 1/2 Pasticceria Maniscalco Rainero Campore Valdilana), 30589 (Pentola Multiuso

Diamante Pastabella), 31656 (Sciarpa di lana), 34384 (Servizio Manicure INDACO BENESSERE), 35708

(Girocollo in argento Gioielli Artigianali – Artiglia), 36985 (Servizio pulizia viso "Centro Estetico L

Orchidea"), 37834 (Lavagna Rana – Brandan), 39452 (Antipastiera con base in legno), 39453 (Plaid soffice),

40791 (Bignole e crema da 1Kg 1/2 Pasticceria Maniscalco Rainero Campore Valdilana), 41885 (Trolley),

42131 (Tappeto cucina con fantasia frutta), 43167 (Set bagno (Colys): 1 shampoo,1 balsamo,1 crema corpo,

1 sapone mani), 43176 (Orologio a muro colorato con fantasia), 43303 (Lunch box).

Se possedete i seguenti numeri vi invitiamo a ritirare i vostri premi entro e non oltre mercoledì 17

settembre 2025 presso la sede di AISM in via Piave 11/C a Biella negli orari di apertura di sede: dal lunedì al

venerdì dalle ore 9 alle 13. Per la consultazione dei biglietti estratti si può anche visionare il sito

www.aism.it/biella nella sezione “manifestazioni”.

Si informa inoltre che la sede AISM Biella rimarrà chiusa dal 4 al 24 agosto per ferie.

Per eventuali informazioni o chiarimenti non esitate a contattarci al numero: 0158494363.

