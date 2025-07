Un fiume di ricordi per Francesco Montoro

La notizia della morte di Francesco Montoro ha scosso Biella. Tanti i ricordi su Facebook in queste ore di dolore.

Scrive Beatrice: “Non esisterà mai più persona che abbia almeno un pizzico del tuo carisma. Basti pensare le grandi cose che hai fatto. Ma questo rende ancora più difficile rassegnarsi per il modo brutale in cui sei andato via. Non era questa l’uscita di scena che ci aspettavamo dopo averti visto costruire un impero. Dopo essere stato nominato cavaliere, dopo aver vinto il tumore, dopo aver attraversato le fiamme dell’inferno… non è cosi che meritavi di andare via… non con tanto strazio e dolore…

Eri energia e vitalità per tutti, hai fatto cosi tanto rumore e frastuono nella tua vita che nessuno di noi sarà mai pronto ad accogliere il silenzio dopo di te… Grazie per tutte le cose belle

Grazie per essere stato orgoglioso di me e dei miei traguardi e sono fiera di averti fatto partecipe… d’altronde sei e sarai per sempre il mio esempio di Ambizione”.

Aggiunge Gianluca: “Leggo con sgomento e incredulità. Francesco sei stato e sei una persona speciale, non ci posso credere.”

