Strona Motor Show: grande successo e partecipazione

Il commento degli organizzatori. “Abbiamo avuto il piacere di ospitare una trentina di validissimi piloti ,tra cui anche dalla Svizzera ed i piloti della Gallo Drifting School. Mentre per il divertimento dei più piccini l’esibizione di due Ape “grintose” molto apprezzate anche dal pubblico adulto. All’apertura della manifestazione si sono esibite una ventina di 500 Abarth. Il gruppo Scorpioni hanno sfilato in parata anche lungo il paese di Strona. Il Presidente e tutto il direttivo ringraziano l’amministrazione comunale ed i numerosi sponsor. Grazie alla loro preziosa collaborazione , hanno contribuito ad una buona riuscita della manifestazione. Consapevoli del disagio arrecato ad una parte della popolazione di Strona, che ringraziamo per averci sopportato per due giornate consecutive, vi diamo appuntamento al 2026, sicuramente con altre sorprese e novità.

