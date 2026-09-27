L’asilo “Fratelli Poma” di Miagliano riparte con numeri mai visti. Campanella da record e un’atmosfera densa di entusiasmo.

Il nuovo anno scolastico si è aperto sotto i migliori auspici, mettendo a segno un risultato straordinario che premia la qualità del servizio e la fiducia delle famiglie. Ben 44 bambini hanno varcato la soglia della struttura, facendo registrare il picco massimo di adesioni degli ultimi anni.

Un traguardo numerico importante per una realtà di paese, che si conferma a pieno titolo il vero e proprio fiore all’occhiello della comunità locale.

L’asilo “Fratelli Poma” riparte con numeri mai visti

Ad accogliere i piccoli allievi e i loro genitori c’era una struttura non solo funzionale, ma profondamente rinnovata. L’edificio è stato oggetto di un recente intervento di restyling e ammodernamento dei locali, pensato per garantire la massima sicurezza, il comfort e stimoli pedagogici adeguati.

Tra i punti di forza della scuola spicca il grande giardino esterno. Una vera e propria oasi verde dove i bambini possono giocare in totale libertà, socializzare e svolgere attività didattiche a stretto contatto con la natura.

L’avvio di questo anno scolastico segna anche un momento di profonda riorganizzazione interna per il personale. La fine del precedente ciclo scolastico era stata segnata dall’emozionante e caloroso saluto alla storica maestra Maria Mosca. Che ha ufficialmente appeso il grembiule al chiodo per godersi la meritata pensione dopo anni di instancabile e amorevole dedizione.

Per raccogliere questa importante eredità e far fronte all’alto numero di iscritti, il corpo docente si presenta oggi rinnovato e fortemente motivato. La squadra è strutturata in un perfetto equilibrio tra continuità didattica e nuove energie. Le maestre storiche Sara Viale e Marta Crovelli, colonne portanti dell’asilo, hanno accolto le nuove insegnanti: Monica Spoto, Loretta Tedesco e Valeria Trinchero.

Una svolta “smart”

Al fianco del corpo docente le operatrici scolastiche Monica e Carmen. Figure silenziose ma fondamentali per garantire quotidianamente l’igiene, l’ordine e il perfetto funzionamento della macchina scolastica.

L’asilo dimostra di saper stare al passo con i tempi anche sul fronte organizzativo e tecnologico. La grande novità di quest’anno è rappresentata dall’introduzione dei buoni mensa digitali, una svolta “smart” che dematerializza i vecchi ticket cartacei.

A testimoniare l’importanza che la scuola riveste per la cittadinanza, il primo giorno ha visto la partecipazione del vicesindaco Mauro Vinetti (nella foto con le insegnanti). Che ha voluto portare il proprio saluto e l’augurio di buon lavoro a tutto lo staff, spendendo parole di profondo orgoglio. «Abbiamo una scuola molto attiva e di questo ne andiamo fieri ed orgogliosi. Come amministrazione comunale poniamo l’infanzia al centro dei nostri pensieri e cerchiamo costantemente di dare il massimo delle attenzioni e del supporto. In particolare dal punto di vista strutturale, per offrire ai nostri bambini spazi sempre più belli e sicuri».

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