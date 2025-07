L’anno d’oro di “Aquaregna”. Una realtà nata da poco, ma che già raccoglie i suoi frutti.

Nei giorni scorsi si è conclusa con successo la prima esperienza di organizzazione di corsi di attività fisica della Pro loco. Teatro della scena il salone polivalente.

L’anno d’oro di “AQuaregna”

«Siamo partiti – spiegano dal direttivo a ottobre dell’anno scorso con il patrocinio dell’amministrazione comunale, istituendo corsi di zumba e yoga. Ai quali si sono aggiunti a novembre quello del Metodo Feldenkrais. l’attività consigliata anche per patologie gravi quali fibromialgia e parkinson. E da febbraio scorso quello del metodo pilates. Sono state scelte istruttrici qualificate e di provata esperienza, al fine di garantire che l’attività fisica fosse di reale benessere. L’adesione è stata numerosa, con allievi dai 20 agli 85 anni, principalmente residenti a Quaregna Cerreto e nei paesi limitrofi. Con il progredire dei mesi, grazie al passaparola e all’esperienza positiva, sono aumentati i partecipanti. Si sono creati gruppi con nuove o rinverdite amicizie dando anche un valore sociale di aggregazione alle lezioni».

E aggiungono. «Per una piccola associazione come la nostra è stato un notevole impegno di pianificazione e coordinamento provvedere alle mansioni di gestione del salone. Abbiamo scelto di gestire la parte economica in modo “familiare” offrendo lezioni di prova gratuite. E facendo pagare a singola lezione coloro che avendo turni lavorativi a rotazione non potevano frequentare con continuità. Pure concedendo recuperi per assenze da malattia. Durante l’anno ci sono giunte richieste per incrementare le ore di lezione, aggiungendo anche altre discipline. Ma ciò che ci rende particolarmente orgogliosi è stato che tutti ci hanno chiesto di riprogrammare i corsi in autunno».

Un associazione “viva”

La Pro loco AQuaregna A.P.S, come già detto, è nata lo scorso anno ma sta già facendo parlare molto bene di sè.

Il consiglio direttivo è composto da: Cinzia Bascarin (presidente), Paolo Pizzoglio (vice), Franca Benedetto (tesoriera), Grazia Luce (segretaria). I consiglieri eletti sono Marisa Aimone, Liliano Cappa, Carlo Cavalli, Antonio Marti e Paolo Zegna. Riserve: Marco Airoldi, Fabio Cusinato, Osvalda Foglia e Cosima Lezzi.

