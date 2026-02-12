La vera ricetta delle bugie di carnevale. Ecco come si procede per preparare il dolce tipico di Carnevale.

La vera ricetta delle bugie di carnevale

Chiacchiere e bugie sono i dolci tipici del carnevale. La tradizionale festa più scherzosa dell’anno si sta avvicinando. E allora come si procede appunto per preparare le bugie, dolce tipico di questo periodo? Ecco la ricetta, semplice semplice.

Ingredienti

Ingredienti per 4 persone: 400 grammi di farina bianca, 2 cucchiai di zucchero, 1 bicchiere di vino bianco secco. E poi: 3 cucchiai di grappa (o cognac o marsala), 50 grammi di burro, 1 pizzico di sale, buccia grattugiata di un limone. E infine 2 tuorli e un albume. Dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti, ne otterrete una palla di pasta.

Gli ultimi passaggi

Stendetela in sfoglie sottili. Tagliare le forme preferite e fare un piccolo taglio nel centro, quindi friggetele in abbondante olio bollente. Una volta pronte, spolveratele di zucchero o zucchero a velo.

LEGGI ANCHE: Ecco la vera ricetta della fagiolata biellese

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook