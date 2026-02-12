AttualitàBiella
La vera ricetta delle bugie di carnevale
Ecco come si procede per preparare il dolce tipico di Carnevale
La vera ricetta delle bugie di carnevale. Ecco come si procede per preparare il dolce tipico di Carnevale.
La vera ricetta delle bugie di carnevale
Chiacchiere e bugie sono i dolci tipici del carnevale. La tradizionale festa più scherzosa dell’anno si sta avvicinando. E allora come si procede appunto per preparare le bugie, dolce tipico di questo periodo? Ecco la ricetta, semplice semplice.
Ingredienti
Ingredienti per 4 persone: 400 grammi di farina bianca, 2 cucchiai di zucchero, 1 bicchiere di vino bianco secco. E poi: 3 cucchiai di grappa (o cognac o marsala), 50 grammi di burro, 1 pizzico di sale, buccia grattugiata di un limone. E infine 2 tuorli e un albume. Dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti, ne otterrete una palla di pasta.
Gli ultimi passaggi
Stendetela in sfoglie sottili. Tagliare le forme preferite e fare un piccolo taglio nel centro, quindi friggetele in abbondante olio bollente. Una volta pronte, spolveratele di zucchero o zucchero a velo.
LEGGI ANCHE: Ecco la vera ricetta della fagiolata biellese
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook