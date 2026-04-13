La staffetta partigiana Lea Gariazzo ha compiuto 102 anni

Grande festa nei giorni scorsi a Ponderano per Lea Gariazzo: ha compiuto ben 102 anni.

Visibilmente emozionata ha accolto amici, parenti e il primo cittadino Roberto Locca che ha commentato: «L’ex staffetta partigiana è ancora un turbine di vitalità; una ragazzina di 102 anni compiuti. Una grandissima persona che con la sua caparbietà capacità e dedizione alla patria, insieme ad altri suoi coetanei ha permesso che noi oggi possiamo godere di questa nostra libertà».

«Grazie Lea per tutto ciò che ha fatto per noi e per la nostra nazione te ne saremo eternamente grati – ha aggiunto -. Queste sono le persone che con grandissima umiltà hanno costruito l’Italia. Oggi non celebriamo solo 102 anni: celebriamo una vita che è storia viva».

Lea Gariazzo, l’ultima partigiana in vita a Ponderano

Parlare con lei è come aprire un libro che respira ancora, che insegna tanto. L’ultima partigiana viva, custode di storie che il mondo non deve mai dimenticare.

«Forte, attiva, indipendente – ha scritto la nipote Josiane Calegari su Facebook -, vive da sola, con una lucidità e un’energia che ispirano tutti noi. Ha un cuore pieno d’amore innamorata del piccolo Vincenzo, in un modo nel quale solo chi ha vissuto tanto sa amare. La musica di questo post non è scelta a caso è quella che ama di più. La cantiamo insieme, con gioia, con emozione come chi celebra la vita, e che possiamo continuare a vivere tanti momenti così al tuo fianco imparando, ridendo e cantando insieme. Non sei solo una vicina sei un’ispirazione viva».

Mauro Pollotti

paesi@nuovaprovincia.it

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