In pensione lo storico cantoniere Renzo Zacchero

Una vita dedicata al suo territorio, anni e anni trascorsi tra strade e sentieri per risolvere problemi. Nei giorni scorsi, è stata organizzata una toccante cerimonia in municipio dedicata a Renzo Zacchero, lo storico cantoniere del paese. Teatro della scena la sala consiliare.

Renzo Zacchero in pensione. È lo storico cantoniere di Mongrando

«È stato un momento semplice ma davvero sentito – spiegano dall’amministrazione comunale – dove abbiamo salutato Renzo per il suo meritato pensionamento, circondato dall’affetto di colleghi, amministratori e amici. Un’occasione riuscita, fatta di sorrisi, strette di mano e tanti ricordi condivisi, per dire grazie a una persona che ha dedicato anni di lavoro al nostro territorio con impegno e serietà. La partecipazione e il clima di amicizia hanno reso questo saluto ancora più significativo, dimostrando quanto Renzo sia stato apprezzato da tutti. Grazie Renzo, e buona pensione concludono – Che questo nuovo inizio sia ricco di soddisfazioni e serenità».

La festa per salutarlo

La cerimonia ha assunto anche un aspetto scherzoso, infatti, all’ex cantoniere è stata fatta indossare la fascia con su scritto “finalmente pensionato”, e nel contempo gli è stata donata una statuetta a lui somigliante che indossa la divisa da cantoniere e un cappello d’alpino.

Erano presenti oltre a tutti i suoi colleghi, anche il primo cittadino Michele Teagno e la sua vice Simona Coda.

Dopo l’atto istituzionale strettamente dedicato ai saluti, la festa è proseguita con un buffet. Renzo era visibilmente emozionato.

Mauro Pollotti

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