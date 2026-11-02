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La settimana si apre con cielo sereno e un bel sole
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 novembre
La settimana si apre con cielo sereno e un bel sole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 2 novembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
La settimana si apre con cielo sereno e un bel sole
Nella notte il meteo si presenta con un cielo sereno. Le temperature si attestano attorno ai 6°C, con una leggera diminuzione fino a 5,4°C nelle prime ore del mattino. La velocità del vento è moderata, oscillando tra 1,5 e 1,9 km/h, proveniente principalmente da nord-nord ovest. L’umidità si mantiene alta, intorno all’80%.
Durante la mattina, si prevede un proseguimento del cielo sereno. Le temperature salgono rapidamente, raggiungendo i 9,3°C entro le 9 e superando i 11°C intorno alle 10. La velocità del vento rimarràne contenuta, con valori che non superano i 5,1 km/h. L’umidità, pur diminuendo, continua a mantenersi su livelli accettabili.
Nel pomeriggio, il meteo si conferma stabile, con cielo sereno e temperature che toccano i 15,5°C alle 13. Tuttavia, si assiste a un graduale abbassamento della temperatura, che si porterà a 10,4°C entro le 16. Anche in questa fascia oraria, il vento è debole, con raffiche che non superano i 5,9 km/h.
La sera si preannuncia altrettanto tranquilla, con cielo sereno e temperature che scendono fino a 3,4°C. La velocità del vento rimane bassa, contribuendo a un’atmosfera quieta. L’umidità aumenta leggermente, ma senza portare a fenomeni di precipitazione.
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