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La settimana inizia con le nuvole, ma senza pioggia
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 18 maggio
La settimana inizia con le nuvole, ma senza pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 18 maggio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
La settimana inizia con le nuvole, ma senza pioggia
La notte si presenta con un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si mantengono intorno ai +10,9°C, con una leggera diminuzione durante le ore successive. L’umidità è alta, raggiungendo il 87%, mentre la pressione atmosferica si attesta attorno ai 1015 hPa. La velocità del vento varia tra 4 e 9 km/h, proveniente principalmente da sud.
Durante la mattina, il cielo rimane coperto, con temperature che salgono gradualmente fino a toccare i +19,4°C entro le 11. L’umidità si riduce progressivamente, arrivando al 53% a metà mattina. La velocità del vento aumenta, raggiungendo i 10,5 km/h, mantenendosi sempre da sud-est.
Nel pomeriggio, si assiste a un parziale miglioramento con la presenza di nubi sparse. Le temperature si stabilizzano attorno ai +20,9°C, con una leggera diminuzione verso la fine del pomeriggio. La velocità del vento può toccare i 21,8 km/h, con raffiche fino a 24,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimane bassa, oscillando tra il 10% e il 17%.
La sera porta un ritorno di condizioni più nuvolose, con temperature in calo fino a +11°C. La velocità del vento si mantiene moderata, intorno ai 9 km/h, e l’umidità aumenta nuovamente, toccando il 91% a tarda sera. Le condizioni generali sembrano stabili, senza indicazioni di precipitazioni significative.
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