“La pienezza delle cose” del poeta Cesare Gallo

“La pienezza delle cose”. Questo è il titolo dell’ultimo libro fresco di stampa a opera di Cesare Gallo.

Si tratta di una raccolta di poesie scritte tra il 2022 e il 2024. Gallo è già noto al mondo dell’editoria, infatti, nel lontano 1979 aveva pubblicato “La luna e la sete”. Mentre tre anni fa uscì “La notte indenne”, oltre a una lunga serie di racconti. Nel 1974 vinse il Premio CE.Si per la poesia – Premio Presidente della Repubblica. La sua opera fu analizzata tra gli altri da Mario Luzi, Valentino Bompiani e Leone Piccioni e Alfonso Gatto.

“La pienezza delle cose”

«Visto che solo di poesia non si vive – spiega Gallo – la vita da medico ha fatto sì che io mi buttassi nel lavoro. Montale diceva: “Un poeta non deve rinunciare alla vita, e la vita che di volta in vola si incarica di sfuggirgli”. Quando arrivò la pandemia, appena andato in pensione per la Sanità pubblica, in quel momento mi si sono aperte delle botole mentali. Ho iniziato a scrivere senza soste. Nel 2022 ho pubblicato “La notte indenne” recitativo, poi quest’ultimo “La pienezza delle cose” che contiene 258 poesie inedite scremate su molte di più. La loro caratteristiche è che non hanno punteggiature, sono solamente numerate. C’è un fil rouge che le collega tutte insieme, quindi il lettore passa da una all’altra.

Qual è questo “fil rouge” che lei ha appena citato?

Non è altro che la storia della nostra vita. Il libro in realtà doveva essere intitolato “Luce calda del giorno”. Poi si è aggiunta una ventina di poesie che danno il senso a tutto il volume ed ecco che è cambiato anche il titolo. Questo libro è stato presentato a marzo al London Book, il salone del libro di Londra con una traduzione per presentarlo in seguito ad altri editori del Nord Europa.

Quindi il volume verrà pubblicato anche in lingua inglese?

Secondo me la poesia è quasi intraducibile ma solo interpretabile, però ho notato che nel suo linguaggio stringato l’inglese è fantastico. “La pienezza delle cose” per gli altri paesi europei è diventato “The fullness of things”, che tra l’altro suona molto bene. Ad aprile è stato presentato al Salon du Livre a Parigi. Mmentre a giugno al Salone del libro di Lisbona che parla di tutto il mondo sudamericano. Verrà poi portato a ottobre alla “Frankfurter Buchmesse”, il salone del libro di Francoforte, quest’ultimo sarà l’appuntamento più importante.

Come definisce la poesia contemporanea?

Eccellente. Inizio col dire che ha un grandissimo seguito nel mondo. C’è tutta una categoria di persone che studia l’italiano solo per poter leggere la poesia. Si usa dire poeti naviganti, di questi ultimi non so quanti ce ne siano in Italia, ma di poeti oserei dire migliaia.

Il libro è edito da?

La casa editrice è la “Europa edizioni”. Cura la poesia per Modadori, Rizzoli, Feltrinelli che non hanno una vera e propria collana di poesia.

