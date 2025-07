La media di Mosso tra le più innovative d’Italia. Per il quarto anno consecutivo l’istituto scolastico è stato selezionato tra le più innovative d’Italia nell’ambito del Festival dell’Innovazione Scolastica di Valdobbiadene. Un importante riconoscimento nazionale che premia le realtà educative più coraggiose e visionarie del Paese.

Raccontano gli insegnanti. «Il tema dell’edizione 2025 era dedicato alle non cognitive skills, le competenze trasversali fondamentali per la crescita personale e relazionale degli studenti. Il nostro progetto ha voluto metterle al centro attraverso un’idea tanto semplice quanto rivoluzionaria. Trasmettere in diretta web l’esame orale di terza media di due nostri alunni, rendendo protagonisti anche gli studenti delle classi prime. Infatti, alla regia, al suono, alle riprese e al coordinamento tecnico c’erano proprio loro: gli alunni del laboratorio di web TV. Che durante l’anno hanno imparato a gestire ogni aspetto della produzione video».

«Un’esperienza coinvolgente, formativa e profondamente umana, che ha valorizzato collaborazione, responsabilità, empatia, pensiero critico e comunicazione – proseguono -. Siamo orgogliosi di questo riconoscimento, che premia non solo un progetto innovativo, ma soprattutto il lavoro quotidiano di una comunità scolastica che crede nel potere trasformativo dell’educazione. Ci vediamo a Valdobbiadene il 5, 6 e 7 settembre 2025 per condividere la nostra esperienza con colleghi ed esperti del settore».

