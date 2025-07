I Jalisse e Gatto Panceri super ospiti estivi a Callabiana. Ogni anno la grande kermesse porta sul palco nomi importanti della musica italiana.

L’appuntamento di “Agosto a Callabiana” andrà in scena dal 2 al 16 agosto. Ogni sera la cucina sarà aperta dalle 19.30 con grigliate, antipasti misti, piatti di pasta, insalate, tutti i salumi e carni freschissime. Un vasto menù a disposizione. Le manifestazioni si svolgerà interamente al coperto nell’area festeggiamenti di frazione Valle.

I Jalisse e Gatto Panceri super ospiti estivi a Callabiana

E giovedì 7 agosto alle 22 concerto live dei Jalisse con Gatto Panceri. Tutte le sere si ballerà con la discoteca di Number one. Inoltre ogni sera sono previsti piatti speciali. Martedì 12 verrà proposto un classico senza tempo come la paella valenciana preparata come sempre nel padellone gigante. Venerdì 15 invece ci sarà il 43esimo raduno dei callabianesi e amici del paese con la celebrazione della Messa alle 11. A seguire aperitivo offerto in piazza della chiesa.

Da sempre per “Agosto a Callabiana” la Pro loco porta i grandi artisti della musica italiana a esibirsi in paese. Nel 2022 arrivò anche il “Principe” Maurizio Vandelli. E tra i big Bruno Lauzi, Christian, ma anche Mal dei Primitives, Bobby Solo, Ivan Cattaneo e Sabrina Salerno. Qualche anno fa arrivarono anche i Righeira, a cui seguirono Alberto Camerini, Viola Valentino e, nel 2019 (ultima edizione prima della pandemia), Tracy Spencer.

Il successo dei Jalisse arrivò nel 1997 quando Alessandra Drusian e Fabio Ricci, sposati da anni, vinsero il Festival di Sanremo “Fiumi di parole”. Parteciparono poi all’Eurovisione Song Contest a Dublino conquistando un quarto posto. Nel 1998 proposero alla commissione del Festival il brano “Le cime del Tibet”, scritto e composto da Maurizio Fabrizio e Guido Morra, ma furono scartati. Anche in seguito non vennero più ammessi alla manifestazione canora nonostante, secondo quanto dichiarato da loro stessi tramite i social, si fossero proposti per tutte 28 le edizioni successive alla vittoria, fino a quella del 2025.

LEGGI ANCHE: Torna alla grande l’appuntamento con il “Reload Sound Festival”

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook