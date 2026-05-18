“La mafia al Nord”, domani l’appuntamento a Palazzo Ferrero

È programma domani sera l’evento “La mafia al Nord”, un incontro aperto di approfondimento organizzato dall’Associazione Pericle sul tema della criminalità organizzata nell’Italia settentrionale. La serata inizierà alle 21 di domani, martedì 19 maggio, a Palazzo Ferrero (Biella Piazzo).

“La mafia al Nord”, incontro dibattito con Daniele Piervincenzi e Davide Mattiello

All’incontro dibattito parteciperanno Davide Mattiello, responsabile del Dipartimento Legalità e Giustizia del PD Piemonte e Presidente di “Articolo 21” Piemonte., e Daniele Piervincenzi, giornalista d’inchiesta e fotoreporter. Il primo porterà l’esperienza di chi ha lavorato e lavora sulle regole e sulle risposte politiche necessarie per una legalità proattiva, il secondo offrirà lo sguardo di chi ha documentato la violenza mafiosa e i conflitti internazionali, descrivendo la mafia come una “guerra civile a bassa intensità”.

“L’obiettivo – spiegano dall’Associazione Pericle – è analizzare una mafia non più “in trasferta”, ma radicata nel tessuto del Nord Italia, mimetizzata tra i colletti bianchi, la gestione degli appalti e i cantieri delle nostre città. I punti chiave della serata saranno: Invisibilità e Consapevolezza (contrastare la capacità delle mafie di agire nell’ombra attraverso l’attenzione sociale e civile), Legalità come Pratica (passare dai concetti astratti alla trasparenza amministrativa e alla gestione virtuosa dei beni confiscati), Dalla Memoria alla Responsabilità (trasformare il ricordo in un impegno quotidiano per intercettare i segnali di infiltrazione prima che intervenga la magistratura), Controllo del Territorio (comprendere le dinamiche mafiose — come l’uso della paura e la distruzione del tessuto civile — che la criminalità organizzata applica con un linguaggio universale anche al Settentrione)”.

“L’iniziativa – sottolineano gli organizzatori – si propone di scuotere l’opinione pubblica, rendendo visibile ciò che tenta di restare nascosto e promuovendo una maggiore consapevolezza dei rischi che il territorio sta correndo. L’incontro è aperto e gratuito”.

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