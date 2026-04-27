Intervento su due valvole cardiache senza fermare il cuore. Un paziente di 82 anni salvato alle “Molinette” grazie a un’operazione innovativa.

Intervento su due valvole cardiache senza fermare il cuore

Un intervento altamente innovativo, eseguito senza fermare il muscolo cardiaco e attraverso un unico accesso chirurgico. In questo modo si sono trattate due valvole cardiache e si è salvata la vita a Giovanni, 82enne torinese affetto da gravi patologie vascolari. L’operazione è stata eseguita all’ospedale “Molinette”, dove il paziente è stato dimesso dopo pochi giorni.

L’anziano paziente presentava un quadro clinico com e da un precedente intervento di rivascolarizzazione coronarica. Proprio per questo motivo, un’operazione cardiochirurgica tradizionale sarebbe stata troppo rischiosa.

Un approccio poco invasivo

La soluzione adottata ha invece previsto un approccio mininvasivo. Attraverso una piccola incisione di circa quattro centimetri nel torace sinistro, i medici hanno raggiunto il ventricolo, utilizzandolo come accesso per intervenire su entrambe le valvole. Il cuore ha continuato a battere per tutta la durata dell’intervento, senza ricorrere alla circolazione extracorporea.

In una prima fase è stata posizionata una bioprotesi aortica con tecnica Tavi, evitando l’apertura del torace. Successivamente, sfruttando lo stesso accesso, si è proceduto alla riparazione della valvola mitrale, compromessa da un prolasso, mediante la tecnica Neochord:. Un sistema che utilizza corde artificiali in Gore-Tex per ripristinare la corretta funzionalità della valvola.

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