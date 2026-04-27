AttualitàBiella
Riapre una parte del parcheggione, quella lungo via Carso
La riapertura interessa circa un centinaio di posti auto. Inagibile ancora la zona nord
Riapre una parte del parcheggione, quella lungo via Carso.
Riapre una parte del parcheggione, quella lungo via Carso
«A inizio settimana riapriremo una parte del grande parcheggio di via Cernaia, precisamente la zona su via Carso che presenta meno criticità».
A darne notizia è il sindaco Marzio Olivero a seguito dei sopralluoghi effettuati dagli uffici municipali preposti e della Polizia urbana: la riapertura interessa circa un centinaio di posti auto, quasi la metà della capienza dell’intera area capace di ospitare – si può dire alla rinfusa – almeno 250 autovetture.
Per quanto riguarda la zona nord, quella lungo tutto la via Cernaia, al momento rimane confermata la sua totale inagibilità a causa del forte degrado del manto stradale caratterizzato da numerose buche. In questo caso la riapertura potrà avvenire solamente dopo gli interventi di sistemazione che dovranno essere effettuati dai privati, proprietari dell’intera area.
La chiusura è stata decisa dal comune con un’apposita ordinanza entrata in vigore a partire dalla mattina di mercoledì scorsa a seguito dei cedimenti riscontrati della sede stradale, potenziale pericolo per i numerosi utenti dell’area.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook