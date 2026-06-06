Inaugurato a Netro il Bosco delle Fate – FOTOGALLERY

Più di cento persone hanno partecipato ieri all’inaugurazione del Bosco delle Fate – Fair.y Forest, progetto del Comune di Netro con Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Fondazione CRT. La sindaca Laura Gorni e gli alunni della primaria di Graglia hanno tagliato il nastro e raccontato un anno di attività nel bosco della Bossola.

La sindaca ha richiamato l’articolo 9 della Costituzione e il dovere di proteggere ambiente ed ecosistemi per le future generazioni. Ha ricordato il legame tra le leggende del Roc delle Fate e l’idea di un bosco curato, accessibile e condiviso. Ha ringraziato cittadini, associazioni, scuole, uffici comunali e operai per il lavoro svolto sul progetto.

LEGGI ANCHE: Creators – The Pasto il film colossal biellese che ha fatto flop

La consigliera regionale Elena Rocchi e la presidente dell’Unione Montana Valle Elvo e Serra Monica Mosca hanno sottolineato il valore della collaborazione tra istituzioni e comunità locali. Il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella ha ricordato il ruolo del bando Armonia+ nella tutela del paesaggio.

I tecnici hanno presentato il ripristino dei sentieri, la gestione delle acque, la piantumazione di specie autoctone e la nuova area sensoriale ad anfiteatro. La scuola primaria di Graglia ha raccontato il percorso con disegni, letture, quiz e testimonianze. Gli alunni hanno osservato il bosco durante l’anno e hanno imparato a conoscere natura e manutenzione.

Il Bosco delle Fate entra nel percorso della Grande Balconata delle Alpi e nel programma di valorizzazione della Bossola. La giornata si è conclusa alla Chiesetta degli Alpini con rinfresco e consegna di magliette ricordo.

Il prossimo appuntamento sarà il 4 luglio, anniversario della Chiesetta degli Alpini e primo anno del progetto Fair.y Forest.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook