In Piemonte mai visto un settembre così caldo, con temperature eccezionalmente elevate dalle pianure fino alle località alpine. A sottolinearlo è il meteorologo Andrea Vuolo, secondo il quale negli ultimi tre secoli non si era mai registrata una prima settimana del mese così calda nella regione.

In Piemonte mai visto un settembre così caldo

Le anomalie raggiungono gli 8-10 gradi rispetto alle medie climatologiche del periodo. Lo zero termico ha superato i 4.900 metri. Mentre a circa 1.000 metri alcune località hanno oltrepassato i 30 gradi, anche per effetto del foehn nelle vallate. In pianura i termometri si sono invece avvicinati ai 37 gradi.

Le temperature di questi giorni hanno portato anche a numerosi nuovi primati mensili nelle stazioni meteorologiche della regione. Un dato particolarmente significativo arriva dal centro di Torino, dove anche le ore notturne hanno mantenuto valori decisamente superiori alla norma.

La stazione di Arpa Piemonte di via della Consolata ha registrato una minima di 22,7 gradi. Un valore vicinissimo ai livelli più elevati osservati in città a settembre: 22,8 gradi nel 2005 e 23 gradi nel 2024.

Verso un cambiamento

L’ondata di caldo non è ancora terminata, ma è comunque agli sgoccioli. Sempre secondo Vuolo, temperature oltre i 30 gradi continueranno diffusamente fino al pomeriggio di domani. In pianura anche le minime notturne resteranno elevate, generalmente tra 18 e 23 gradi.

La svolta è però attesa da mercoledì. Il Piemonte potrebbe ritrovare piogge sparse e qualche temporale, accompagnati da un sensibile abbassamento delle temperature. I valori dovrebbero così tornare vicini alle medie stagionali, mettendo fine alla fase di caldo eccezionale che ha caratterizzato l’inizio di settembre.

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