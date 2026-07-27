Il ponte ha riaperto in anticipo, ora si pensa ai semafori. Dopo oltre un mese di lavori e pesanti ripercussioni sulla viabilità, da giovedì scorso il viadotto sul Cervo è tornato percorribile in entrambe le direzioni di marcia.

Una riapertura attesa da migliaia di automobilisti, arrivata con una settimana di anticipo rispetto al cronoprogramma: gli interventi, infatti, erano previsti fino al 31 luglio.

Il ponte ha riaperto in anticipo, ora si pensa ai semafori

I tecnici hanno completato la sostituzione dei 19 giunti di dilatazione, consentendo così il pieno ripristino della circolazione senza alcuna limitazione. Un risultato che permette di archiviare, finalmente, un cantiere di particolare impatto per la mobilità del territorio.

La chiusura parziale del ponte in direzione Biella era scattata il 16 giugno scorso per consentire l’esecuzione delle opere. Da allora il traffico era stato deviato principalmente su Chiavazza e Candelo, con un inevitabile incremento dei flussi di veicoli, rallentamenti e lunghe code, soprattutto nelle fasce orarie di punta.

Con la riapertura del viadotto si pensa ora ai semafori, disattivati per il cantiere. «L’impianto di via Marconi torna subito in funzione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Luca Castagnetti -. Quello della salita di Riva sarà riacceso entro fine mese e a settembre, dopo avere effettuato l’analisi del traffico, si deciderà se spegnerlo definitivamente. A Chiavazza, invece, è guasto e mancano i pezzi da sostituire. Verrà quindi ripristinato appena saranno disponibili».

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