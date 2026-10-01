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Il nuovo mese si apre con le nuvole, ma non dovrebbe piovere

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 1° ottobre

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il nuovo mese si apre con le nuvole
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Il nuovo mese si apre con le nuvole, ma non dovrebbe piovere. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 1° ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il nuovo mese si apre con le nuvole, ma non dovrebbe piovere

Durante la notte si registra un cielo coperto con temperature che variano tra i +17,5°C e i +18,5°C. La copertura nuvolosa si attesta attorno al 99%, mentre l’umidità si mantiene intorno al 79%. La velocità del vento è piuttosto contenuta, oscillando tra 1,6 km/h e 2,1 km/h, proveniente principalmente da Nord-Nord Ovest.

Nella mattina, si assista a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con nubi sparse che portano la temperatura a salire fino a +22,8°C entro mezzogiorno. La velocità del vento aumenta leggermente, raggiungendo punte di 4,9 km/h. L’umidità, invece, diminuisce, toccando il 56% alle 12.

Nel pomeriggio, il cielo torna a essere coperto, con temperature che si stabilizzano attorno ai +24,4°C. La probabilità di precipitazioni rimane bassa, intorno al 12%, e la velocità del vento è moderata, raggiungendo i 5,3 km/h.

La sera vede una continuazione del cielo coperto, con temperature in calo fino a +19,3°C. Anche in questo frangente, la velocità del vento rimane contenuta, con valori che non superano i 2,1 km/h. L’umidità aumenta nuovamente, arrivando fino al 71% entro la mezzanotte.
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