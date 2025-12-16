Il Natale si avvicina e a Oropa arriva la… neve – FOTO

La neve è tornata a imbiancare il santuario di Oropa, regalando uno scenario di rara bellezza proprio a ridosso delle festività natalizie. Nella giornata di oggi, i primi fiocchi hanno iniziato a cadere sul complesso mariano, trasformando uno dei luoghi simbolo del Biellese in un vero e proprio quadro invernale, come dimostrano le fotografie pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale.

Le nevicate, anche se leggere, hanno reso l’atmosfera ancora più suggestiva: il bianco che avvolge la basilica, le montagne circostanti e il piazzale crea un colpo d’occhio capace di emozionare fedeli, visitatori e turisti.

Un santuario ancora più affascinante sotto la neve

La neve, continua a regalare immagini spettacolari, confermando ancora una volta come Oropa sappia affascinare in ogni stagione, ma in inverno — e sotto Natale — in modo davvero speciale, come sottolineato anche sulla pagina Facebook del santuario: “A pochi giorni dal Natale la neve avvolge il santuario accompagnando il tempo dell’attesa con il suo candido manto”.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook