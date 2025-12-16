Biella
La neve è arrivata anche a Oropa
Bellissime foto sulla pagina Facebook del santuario biellese
Previsioni rispettate e la neve è arrivata anche al santuario di Oropa. Sulla pagina Facebook del santuario sono state postate diverse foto.
