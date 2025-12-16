Seguici su

AttualitàBiella

Cordar Biella: in pensione Tiziano Trivellato

E’ stato coordinatore del Servizio strumentazione e manutenzione elettrica

Pubblicato

37 minuti fa

il

Cordar Biella: in pensione Tiziano Trivellato

Cordar Biella: in pensione Tiziano Trivellato

Presso la sede di Piazza Martiri nella giornata di lunedì 15 dicembre 2025, gli Amministratori ed i Dirigenti di Cordar Biella hanno voluto salutare Tiziano Trivellato, coordinatore del Servizio strumentazione e manutenzione elettrica, che alla fine del mese corrente terminerà il Suo servizio per il raggiungimento della pensione.
A Tiziano, dipendente di Cordar dal 2006, è stato dedicato un ringraziamento particolare per il lavoro svolto negli anni con impegno e dedizione costanti.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *