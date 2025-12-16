AttualitàBiella
Cordar Biella: in pensione Tiziano Trivellato
E’ stato coordinatore del Servizio strumentazione e manutenzione elettrica
Cordar Biella: in pensione Tiziano Trivellato
Cordar Biella: in pensione Tiziano Trivellato
Presso la sede di Piazza Martiri nella giornata di lunedì 15 dicembre 2025, gli Amministratori ed i Dirigenti di Cordar Biella hanno voluto salutare Tiziano Trivellato, coordinatore del Servizio strumentazione e manutenzione elettrica, che alla fine del mese corrente terminerà il Suo servizio per il raggiungimento della pensione.
A Tiziano, dipendente di Cordar dal 2006, è stato dedicato un ringraziamento particolare per il lavoro svolto negli anni con impegno e dedizione costanti.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca2 giorni fa
Uomo stroncato da un infarto, il cane lo veglia e muore di fame
Cronaca19 ore fa
Studio estetico abusivo e prodotti scaduti: finta dottoressa nei guai
Attualità1 giorno fa
Pepco apre al centro commerciale Gli Orsi
Biella1 giorno fa
Addio a Vita Gallo, morta a soli 64 anni
Attualità2 giorni fa