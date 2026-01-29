AttualitàBiella
Il maltempo continua, ma si vede qualche miglioramento
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 29 gennaio
Il maltempo continua, ma si vede qualche miglioramento. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 29 gennaio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Nella notte il cielo risulta coperto. Le temperature si attestano intorno ai 4°C, con una percezione leggermente inferiore. La velocità del vento è moderata, proveniente da sud-sud ovest, e non si prevedono precipitazioni.
La mattina vede una continuazione della copertura nuvolosa, con temperature che variano da 4°C a 6°C. Anche in questa fascia oraria, il vento si mantiene debole, mentre l’umidità rimane elevata, attorno al 90%.
Nel pomeriggio, si assista a una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungono un massimo di circa 8,9°C. La velocità del vento rimane contenuta, favorendo una sensazione di stabilità atmosferica.
La sera porta un miglioramento del cielo, con condizioni di cielo sereno. Le temperature scendono attorno ai 4°C, e il vento continua a soffiare da sud-ovest, mantenendo valori moderati. L’umidità, sebbene in calo, rimane comunque significativa.
In sintesi, il meteo di domani a Biella si presenta prevalentemente nuvoloso, con un miglioramento verso la sera.
