"Cartelli enigma" a Biella: nel dubbio... da che parte?

Un piccolo capolavoro nel suo genere. All’innesto di via Schiapparelli su via don Sturzo sono stati installati due cartelli per “chiarire” il funzionamento dell’incrocio. Ma le frecce che indicano la direzione obbligatoria in realtà hanno creato una specie di enigma. Molto probabilmente chi transita abitualmente in quella zona non ci fa nemmeno caso, ma per chi viene da fuori Biella l’effetto quiz è quasi inevitabile.

