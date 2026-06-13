Il fine settimana si apre all’insegna del bel tempo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 13 giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Il fine settimana si apre all’insegna del bel tempo

Nella notte si registrano nubi sparse con una temperatura che si attesta intorno ai 21,3°C. La copertura nuvolosa è del 36%, mentre la velocità del vento è moderata, con raffiche che raggiungono i 7,2 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità si mantiene attorno al 64%, garantendo condizioni di stabilità.

Durante la mattina, il tempo migliora ulteriormente. Si prevede un cielo prevalentemente sereno con temperature che arrivano fino a 29,8°C. La copertura nuvolosa scende al 10%, e il vento si presenta leggero, proveniente principalmente da Sud-Sud Est. L’umidità si riduce, portandosi al 45%, creando un clima gradevole per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, il cielo rimane sereno, con temperature che si mantengono attorno ai 26-27°C. La copertura nuvolosa è minima, attorno al 6-7%, e il vento continua a soffiare da Sud, mantenendo condizioni favorevoli e stabili. L’umidità si attesta tra il 43% e il 44%, contribuendo a un ambiente piacevole.

La sera porta un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che può diventare pressoché completa. Le temperature scendono a circa 19°C e l’umidità aumenta fino al 75%. La velocità del vento si attesta intorno agli 8 km/h, creando un’atmosfera più fresca e umida.

In sintesi, il Biellese sperimenta un inizio di giornata caldo e soleggiato, seguito da un pomeriggio altrettanto piacevole, prima di passare a una sera più nuvolosa e fresca.

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