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Il fine settimana si apre all’insegna del bel tempo
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, sabato 13 giugno
Il fine settimana si apre all’insegna del bel tempo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, sabato 13 giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Il fine settimana si apre all’insegna del bel tempo
Nella notte si registrano nubi sparse con una temperatura che si attesta intorno ai 21,3°C. La copertura nuvolosa è del 36%, mentre la velocità del vento è moderata, con raffiche che raggiungono i 7,2 km/h da Nord-Nord Ovest. L’umidità si mantiene attorno al 64%, garantendo condizioni di stabilità.
Durante la mattina, il tempo migliora ulteriormente. Si prevede un cielo prevalentemente sereno con temperature che arrivano fino a 29,8°C. La copertura nuvolosa scende al 10%, e il vento si presenta leggero, proveniente principalmente da Sud-Sud Est. L’umidità si riduce, portandosi al 45%, creando un clima gradevole per le attività all’aperto.
Nel pomeriggio, il cielo rimane sereno, con temperature che si mantengono attorno ai 26-27°C. La copertura nuvolosa è minima, attorno al 6-7%, e il vento continua a soffiare da Sud, mantenendo condizioni favorevoli e stabili. L’umidità si attesta tra il 43% e il 44%, contribuendo a un ambiente piacevole.
La sera porta un cambiamento, con un aumento della copertura nuvolosa che può diventare pressoché completa. Le temperature scendono a circa 19°C e l’umidità aumenta fino al 75%. La velocità del vento si attesta intorno agli 8 km/h, creando un’atmosfera più fresca e umida.
In sintesi, il Biellese sperimenta un inizio di giornata caldo e soleggiato, seguito da un pomeriggio altrettanto piacevole, prima di passare a una sera più nuvolosa e fresca.
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