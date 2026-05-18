Il concorso dei funghi torna e raddoppia

Torna il concorso dei funghi e raddoppia.

Torna il concorso dei funghi e raddoppia

In attesa delle prime “buttate”, che secondo gli esperti non tarderanno ad arrivare, l’associazione Biella 3.0 e il Gruppo Micologico Biellese, in collaborazione con il nostro giornale, rilanciano anche per il 2026 il concorso dedicato alle immagini migliori che si amplia e diventa “La foto dei funghi più belli e le ricette più sfiziose”.

Sull’onda del successo delle passate edizioni, l’iniziativa si presenta ancora più ricca e coinvolgente. Accanto agli scatti dedicati ai funghi, infatti, quest’anno i lettori saranno invitati anche a condividere la propria ricetta del cuore legata al mondo micologico. L’obiettivo è vivere questa passione a 360 gradi: dalla passeggiata nei boschi alla soddisfazione di portare in tavola il frutto della ricerca, da condividere con amici e familiari.

Ci sarà tempo per prepararsi al meglio alla nuova “sfida” e non mancheranno le occasioni per mettersi alla prova sul campo. La scadenza del concorso è fissata a domenica 18 ottobre 2026. Nei prossimi mesi sono previsti anche due incontri con gli esperti del Gruppo Micologico Biellese, che accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei segreti della micologia.

Il primo appuntamento è in programma domenica 5 luglio, mentre il secondo si terrà venerdì 2 ottobre, a ridosso della chiusura del concorso. Due momenti di confronto e condivisione pensati per offrire nuovi spunti e approfondire un mondo capace di affascinare ogni anno sempre più appassionati.

Come partecipare

Aderire è molto semplice. Per il concorso fotografico, ogni partecipante potrà inviare un massimo di due fotografie raffiguranti diverse tipologie di funghi. Gli scatti dovranno essere corredati da: nome e cognome dell’autore; luogo del ritrovamento (Biellese e zone limitrofe); data del ritrovamento (anno 2026). Le fotografie dovranno essere inviate tramite WhatsApp o messaggio al numero 331 8610314, a partire da oggi e non oltre domenica 18 ottobre 2026.

Per il concorso dedicato alle ricette sarà invece sufficiente inviare la propria ricetta, accompagnata da una fotografia del piatto, allo stesso numero e con la medesima scadenza.

Tutte le fotografie e le ricette saranno pubblicate su La Provincia di Biella a partire da mercoledì 27 maggio. I materiali che arriveranno nelle settimane successive verranno pubblicati, in base alla data di ricezione, ogni secondo e quarto mercoledì del mese fino al 14 ottobre 2026.

Pubblicazione e giuria

A selezionare gli scatti migliori sarà una giuria composta da Fabrizio Lava, Sergio Ramella e Marco Garabello.

Le ricette, invece, saranno valutate dai soci del Gruppo Micologico Biellese. I nomi dei dieci vincitori – cinque per ciascuna categoria – insieme alle fotografie e ricette selezionate, saranno pubblicati su La Provincia di Biella sabato 25 ottobre 2026.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook