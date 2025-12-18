Il cielo resta coperto (ma non dovrebbe piovere). Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 18 dicembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La notte a Biella si presenta con un cielo coperto, mantenendo temperature attorno ai +8°C. La copertura nuvolosa è alta, con valori che raggiungono il 99%. La velocità del vento è moderata, oscillando tra 1 e 3 km/h, prevalentemente da direzione ovest. L’umidità si attesta intorno al 92%, garantendo un’atmosfera piuttosto umida.

Durante la mattina, il meteo rimane stabile, con cielo ancora coperto e temperature che variano tra +8°C e +10,7°C. La copertura nuvolosa si mantiene sopra l’85%, mentre il vento continua a soffiare leggermente da direzione ovest. L’umidità si riduce leggermente, ma resta alta, intorno all’81%.

Nel pomeriggio, si assista a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungono un massimo di +11°C. La copertura nuvolosa varia dal 55% al 72% e il vento è generalmente debole. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera porta nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attestano intorno ai +9°C. L’umidità rimane elevata, intorno al 91%, e il vento continua a soffiare da direzione ovest con velocità contenuta. Non si prevedono piogge durante questa fase della giornata.

