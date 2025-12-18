AttualitàBiella
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 18 dicembre
Il cielo resta coperto (ma non dovrebbe piovere). Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 18 dicembre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
La notte a Biella si presenta con un cielo coperto, mantenendo temperature attorno ai +8°C. La copertura nuvolosa è alta, con valori che raggiungono il 99%. La velocità del vento è moderata, oscillando tra 1 e 3 km/h, prevalentemente da direzione ovest. L’umidità si attesta intorno al 92%, garantendo un’atmosfera piuttosto umida.
Durante la mattina, il meteo rimane stabile, con cielo ancora coperto e temperature che variano tra +8°C e +10,7°C. La copertura nuvolosa si mantiene sopra l’85%, mentre il vento continua a soffiare leggermente da direzione ovest. L’umidità si riduce leggermente, ma resta alta, intorno all’81%.
Nel pomeriggio, si assista a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungono un massimo di +11°C. La copertura nuvolosa varia dal 55% al 72% e il vento è generalmente debole. Non si prevedono precipitazioni significative.
La sera porta nuovamente un cielo coperto, con temperature che si attestano intorno ai +9°C. L’umidità rimane elevata, intorno al 91%, e il vento continua a soffiare da direzione ovest con velocità contenuta. Non si prevedono piogge durante questa fase della giornata.
