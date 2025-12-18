Oggi apre Pepco a Gli Orsi.

Oggi apre Pepco a Gli Orsi

Oggi, giovedì 18 dicembre, il Centro Commerciale Gli Orsi dà il benvenuto a Pepco.

Pepco, tra i principali retailer discount paneuropei, è noto per l’abbigliamento e i complementi d’arredo per la casa a prezzi accessibili. Con quasi 4.000 negozi in 18 Paesi e 200 punti vendita in Italia, propone vestiti per adulti e bambini, giocattoli, articoli per la casa e una selezione di prodotti di grandi marche a prezzi particolarmente competitivi.

L’apertura di Pepco al Centro Commerciale Gli Orsi rappresenta un’occasione speciale, e la festa di apertura, prevista per il 18 dicembre, sarà un evento da non perdere, con tante proposte pensate per accogliere i visitatori in grande stile.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook