Il calendario dell’Arma ai sindaci dell’area di Mongrando

Si è rinnovato anche quest’anno, in un clima di profonda stima e consolidata collaborazione, il tradizionale incontro tra l’Arma dei Carabinieri e le amministrazioni locali del territorio mongrandese. Il Luogotenente Gualtiero Garbolino, Comandante della Stazione Carabinieri di Mongrando, ha visitato i Comuni della propria giurisdizione e ha ricevuto presso gli uffici di quella Stazione i Sindaci, per il consueto scambio di auguri natalizi. L’occasione è stata suggellata dalla consegna del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026. Un gesto che, per il Luogotenente Garbolino – oramai da anni alla guida della Stazione di via dei Giovani – rappresenta non solo un atto formale, ma il rinnovo di un impegno quotidiano e di un legame personale e professionale con il territorio e i suoi rappresentanti. Gli incontri hanno visto protagonisti i Sindaci dei cinque Comuni di competenza: Michele Teagno (Mongrando) Stefania Massera (Sala Biellese) Davide Basso (Zubiena) Luigi Graziano (Torrazzo) Francesca Guerriero (Borriana)

