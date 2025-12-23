AttualitàValle Elvo
Il calendario dell’Arma ai sindaci dell’area di Mongrando
Il regalo da parte del luogotenente Garbolino ai primi cittadini
Si è rinnovato anche quest’anno, in un clima di profonda stima e consolidata collaborazione, il tradizionale incontro tra l’Arma dei Carabinieri e le amministrazioni locali del territorio mongrandese. Il Luogotenente Gualtiero Garbolino, Comandante della Stazione Carabinieri di Mongrando, ha visitato i Comuni della propria giurisdizione e ha ricevuto presso gli uffici di quella Stazione i Sindaci, per il consueto scambio di auguri natalizi. L’occasione è stata suggellata dalla consegna del Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2026. Un gesto che, per il Luogotenente Garbolino – oramai da anni alla guida della Stazione di via dei Giovani – rappresenta non solo un atto formale, ma il rinnovo di un impegno quotidiano e di un legame personale e professionale con il territorio e i suoi rappresentanti. Gli incontri hanno visto protagonisti i Sindaci dei cinque Comuni di competenza: Michele Teagno (Mongrando) Stefania Massera (Sala Biellese) Davide Basso (Zubiena) Luigi Graziano (Torrazzo) Francesca Guerriero (Borriana)
