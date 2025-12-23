“Storie di gratitudine”: visita guidata a Oropa

Lunedì 5 gennaio alle ore 11 il Santuario di Oropa organizza una visita guidata speciale dal titolo “Storie di Gratitudine: un viaggio tra gli ex voto e la devozione popolare”. Un’occasione preziosa per scoprire luoghi, opere e testimonianze che raccontano, da secoli, il legame profondo tra il popolo e la fede.

La guida condurrà i partecipanti nelle gallerie degli ex voto: qui, attraverso immagini, oggetti e scene di vita quotidiana, si dispiega un racconto corale fatto di ringraziamenti, speranze affidate alla Madonna e grazie ricevute. Gli ex voto non sono solo opere da osservare, ma vere e proprie narrazioni popolari: frammenti di vita che restituiscono la voce di generazioni di pellegrini e testimoniano una pietà semplice, intensa e profondamente umana.

Durante la visita, verrà eccezionalmente aperta la Sala Torrione, solitamente chiusa al pubblico. Questo spazio custodisce una straordinaria raccolta di stampe litografiche donate dai coniugi professori Carlo e Angiolina Torrione. Le immagini esposte sono nate per entrare nelle case e accompagnare la preghiera quotidiana. Si tratta di opere prevalentemente ottocentesche, ma anche più antiche, che riflettono la diffusione della devozione popolare attraverso le immagini sacre: santi particolarmente venerati, raffigurazioni mariane, scene della vita di Cristo, ma anche vedute e luoghi di culto del territorio piemontese. La visita guidata permetterà di leggere queste opere nel loro contesto, comprendendone il valore spirituale oltre che storico e artistico. Il filo conduttore dell’intero itinerario è la pietà popolare, un patrimonio vivo, capace ancora oggi di parlare al cuore. Un invito a osservare e ascoltare le storie silenziose che abitano questi spazi, lasciandosi accompagnare dalla guida in un viaggio che unisce memoria, devozione e gratitudine

