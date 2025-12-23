Feste di Natale nei centri per la terza età del Comune di Biella

Si sono svolti i tradizionali festeggiamenti per gli Auguri di Natale presso i Centri per la terza età del Comune di Biella, con una partecipazione numerosa e calorosa. Grande entusiasmo sia nel centro di via Ivrea che in quello di via Delleani, che hanno accolto tanti cittadini desiderosi di condividere un momento di festa, socialità e allegria.

All’iniziativa ha preso parte anche l’Amministrazione Comunale, con la presenza del Sindaco Marzio Olivero, del Vice sindaco Sara Gentile, dell’Assessore alle Politiche Sociali Isabella Scaramuzzi, dell’Assessore ai Quartieri Domenico Gallello e del nuovo presidente del Quartiere Vernato, Laura Lanzone, che ha colto l’occasione per presentarsi ufficialmente alla cittadinanza e per garantire il proprio impegno e supporto a favore del quartiere.

Al Centro Dinamico di via Delleani si è poi tenuta una divertente gara di ballo sulle note di Night Fever, che ha visto i partecipanti esibirsi con grande entusiasmo ed energia. Una giuria attenta ha premiato i primi tre classificati, tra applausi e sorrisi, non sono mancati giochi a premi, balli e tanti momenti di divertimento, vissuti in un clima di armonia e condivisione.

“Gli anziani sono sempre più numerosi nella nostra città e riuscire a donare loro momenti di gioia, coinvolgendo anche le persone più sole, rappresenta una grande soddisfazione. Il loro affetto ed il loro riconoscimento riempiono il cuore” ha commentato l’Assessore Scaramuzzi.

A questo proposito va un sentito ringraziamento a tutto il personale dipendente che ogni giorno lavora con impegno su progetti e proposte, organizzando sempre nuove opportunità per la promozione dell’invecchiamento attivo.