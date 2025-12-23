Presepe Gigante di Mosso: subito un boom di visitatori

Presepe Gigante di Mosso: subito un boom di visitatori

I primi giorni di apertura del Presepe Gigante di Marchetto, giunto alla 38.a edizione, hanno visto un numero di visitatori ben superiore a quello degli scorsi anni, provenienti soprattutto da fuori Provincia e Regione. Le persone si sono distribuite lungo il percorso di circa un chilometro, ricavato nel centro storico di Mosso, confondendosi con le 200 figure a grandezza naturale che fanno di questo Presepe uno degli allestimenti natalizi più grandi del mondo. Si tratta di un vero museo etnografico all’aperto, che riproduce scene e mestieri della vita di un tempo, aperto ogni giorno dalle ore 10 alle 22, con entrata a offerta libera fino all’11 gennaio 2026.

Eventi collaterali

Molti eventi collaterali sono previsti nelle località del Comune di Valdilana e in particolare si segnala per la sera del 24 dicembre la fiaccolata dal Presepe Gigante al grandioso Falò di borgata Marchetto, dove è nata la tradizione presepistica. Si tratta di una facile passeggiata di

mezz’ora, con partenza dal Presepe alle ore 20,15.

Per lunedì 29 dicembre è prevista una interessantissima serata con le proiezioni del fotografo Valerio Minato. Biellese di nascita e torinese di adozione, Minato divide la sua passione per la fotografia tra le immagini urbane e quelle in natura. Famosa la sua fotografia, premiata dalla NASA, della basilica di Superga con il Monviso e la luna piena perfettamente “incastrati”.

Rimane aperto anche il Concorso di Pittura, giunto alla sua seconda edizione, quest’anno con un tema che si ispira al Presepe ma con un focus altamente significativo, legato alla speranza di pace. Le opere vanno consegnate entro il 31 gennaio.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook