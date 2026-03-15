I dubbi di Alessandro Pizzi sulle esercitazioni in Baraggia. Il consigliere di opposizione esprime la sua preoccupazione.

L’amministrazione comunale di Candelo ha infatti pubblicato sul sito internet istituzionale le date relative alle nuove operazioni militari. Le date sono 14, 15, 21, 22, 28 e 29 aprile dalle 8 alle 18 e 2, 9, 16, 23 e 30 dalle 8 alle 24.

I dubbi di Alessandro Pizzi sulle esercitazioni in Baraggia.

A fronte di tutto ciò, il consigliere Pizzi si dice interdetto. «Nessuno ha letto alcune notifica ufficiale della valutazione ambientale strategica contestata a gennaio – ha ammesso -. Mi metterò in contatto con l’ente di gestione delle aree protette del Ticino e del lago Maggiore per capire se effettivamente è stata prodotta la documentazione. La ripresa delle esercitazioni militari è stata troppo rapida.

Parrebbe che lo scadenziario che da sempre caratterizza le esercitazioni sia stato rispettato e di conseguenza ripristinato in temi assolutamente veloci. Vorrei inoltre capire quali rassicurazioni abbia ricevuto il nostro sindaco. Come gruppo “Candelo oltre” – conclude Pizzi – presenteremo un’interrogazione in occasione del prossimo consiglio comunale».

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