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Vitale Barberis Canonico cerca personale

Martedì dalle 14.15 alle 17.30 recruiting day con l’agenzia Randstad di Borgosesia

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vitale barberis canonico

Vitale Barberis Canonico cerca personale. La storica azienda di Pratrivero è alla ricerca di operai e operaie da inserire nel reparto filatura.

Martedì dalle 14.15 alle 17.30, in collaboraone con l’agenzia Randstad di Borgosesia, la ditta proporrà un incontro nella sala consiliare del Comune di Pray. Al fine di selezionare i candidati prevalentemente per le lavorazioni di filatori su orari a turno 6×6 (anche notturno).

Vitale Barberis Canonico cerca personale

Ci sarà la possibilità di valutare anche i profili di altri processi lanieri con turni diurni 8×5 (6-14 e 14-22). Si valutano persone senza competenze pregresse. Sarà presente il responsabile delle risorse umane dell’azienda Vitale Barberis Canonico.

Occorre prenotare il colloquio al numero 0163-20.92.39 e chiedere di Manuela oppure scrivere a borgosesia@randstad.it.

Ciascun candidato ha la possibilità di farsi conoscere e di incontrare il responsabile del personale. Una opportunità importante per proporsi ed entrare nel team dello storico lanificio.
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