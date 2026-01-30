Lunedì 26 gennaio è stato organizzato un incontro tra il Comandante Provinciale Carabinieri di Biella, Colonnello Marco Giacometti, accompagnato dal Vice Brigadiere Renato Fazzari e dall’Appuntato Scelto QS Giovanni Battista Vanzo, con Insegnanti, Tutor e Studenti dell’Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), in particolare dei Corsi “Operatore informatico” e “Operatore delle produzioni alimentari” di Città Studi. I temi affrontati hanno toccato i diritti e i doveri del cittadino, il significato di divenire maggiorenni, il bullismo e la violenza di genere, la sicurezza stradale, i rischi dell’uso di sostanze stupefacenti.

I carabinieri incontrano gli studenti a Città Studi

Questa importante testimonianza rappresenta un passo fondamentale per contrastare stereotipi e pregiudizi e promuove una maggiore comprensione del senso civico e la consapevolezza dei possibili comportamenti a rischio: il confronto diretto ha l’obiettivo di contribuire, attraverso l’informazione e la trasmissione dei valori connessi alla legalità, a favorire il rispetto reciproco e la coesione sociale.

L’iniziativa si collega alla campagna per la diffusione della “Cultura della legalità” tra le nuove generazioni, .che da decenni l’Arma dei Carabinieri promuove sul territorio nazionale d’intesa con il Ministero dell’Istruzione e del Merito presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, oltre che nell’ambito del Protocollo regionale firmato dalla Regione Piemonte con le Forze dell’Ordine per l’educazione alla legalità, la prevenzione dei comportamenti a rischio, il contrasto ai bullismi e a

tutte le forme di violenza, come nel caso di questa iniziativa.

L’incontro, sviluppato in forma di dialogo, ha stimolato la partecipazione degli studenti i quali hanno ricevuto risposte alle tante domande poste alle Forze dell’Ordine. Sono stati anche distribuiti agli studenti il “bullizzometro 1 ” ed il “violenzametro 2 ”, due test di autovalutazione elaborati dal Reparto Analisi Criminologiche del “RIS” dei Carabinieri, stampati con il contributo della Regione Piemonte in forma di segnalibro, e che permettono ai giovani di riconoscere gli atti di bullismo e cyberbullismo o valutare il livello di violenza subita, sia che ne siano vittime sia che ne sentano raccontare da compagni ed amici, dando poi consigli utili per chiedere supporto e aiuto in base alla

situazione. È stata infatti sottolineata l’importanza del non rimanere in silenzio di fronte ad un caso di violenza subita da un amico o compagno, offrendo vicinanza ma soprattutto informando i Docenti o, quando necessario, le Forze dell’Ordine.

Ha destato particolare interesse l’automobile Alfa Giulia in dotazione al Radiomobile di Biella, le sue dotazioni tecnologiche e gli equipaggiamenti utili al servizio di controllo del territorio. L’incontro, conclusosi in un clima sereno e scherzoso, ha soprattutto raggiunto lo scopo di far conoscere ai ragazzi l’Arma dei Carabinieri e le sue attività, vincendo forme di ritrosia o diffidenza ed invitandoli a rivolgersi con fiducia alle Forze dell’Ordine per qualsiasi necessità.

{loadposition adsense_article}

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook