Seguici su

AttualitàBiella

Gara letteraria al liceo Avogadro di Biella

“Per un pugno di libri”, organizzata da Chiara Ramella Pezza,

Pubblicato

6 minuti fa

il

Si è riproposta anche quest’anno al Liceo “A. Avogadro” la gara letteraria “Per un pugno di libri”, organizzata da Chiara Ramella Pezza, docente di Lettere sulla scorta della fortunata trasmissione televisiva che, alcune stagioni orsono, andava in onda su Raitre, contrapponendo classi di diverse scuole d’Italia in competizione tra loro sulla conoscenza di un classico della letteratura.

Gara letteraria al liceo Avogadro di Biella

La versione dell’Avogadro individua ogni alcuni romanzi per ragazzi di recente pubblicazione e si rivolge alle prime, alle seconde e ad alcune terze della scuola. Quest’anno sono state coinvolte venti classi in appuntamenti pomeridiani che si sono ripetuti nell’Aula Magna di via Galimberti tra il 19 e il 28 di gennaio: in un clima di festa le classi partecipano con animo sempre agguerrito disputandosi la vittoria finale in varie manches una delle quali prevede anche la realizzazione di una presentazione dei libri in forma creativa (video, poster, rappresentazioni grafiche, ecc.). Una giuria di docenti emette alla fine verdetti severissimi e inappellabili individuando i vincitori cui
vanno premi simbolici e, naturalmente, la gloria!.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.