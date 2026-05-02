Godiamoci il sole perche' da lunedì torna la pioggia

Godiamoci il sole perché da lunedì torna la pioggia

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico a Biella oggi cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 3077m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

LEGGI ANCHE: Gli Spritzomania in concerto a Sandigliano

Domani cieli in prevalenza parzialmente nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 24°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2829m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Da lunedì il tempo e’ destinato a peggiorare con pioggia e temperature in sensibile calo per tutta la settimana.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook