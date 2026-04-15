Giro della Provincia: provvedimenti viabilistici a Biella.

Il giorno 19/04/2026 si svolgerà il 30° Giro della Provincia di ciclismo.

Le vie interessate dalla gara saranno le seguenti:

via Pettinengo, via Ogliaro, via Corradino Sella, Via Milano (Ponte Cerruti) via Cernaia, via Carso,

via Bertodano, via Lamarmora (inizio circuito da ripetere 3 volte), via Garibaldi, via Gramsci,

via de Fango, Costa San Sebastiano, vicolo San Giacomo, Piazza San Giacomo, Piazza

Cisterna, via Avogadro, via Juvarra, Strada della Nera, strada Barazzetto Vandorno, strada

Cimitero Vandorno, strada Cantone Masserano Calaria, via Pollone, via Ivrea, via Rigola, via

Tripoli, via Aldo Moro, via Lamarmora fino a intersezione con via Torino compresa, piazza

Piazza Vittorio Veneto ovest, via Garibaldi, via Seminari (arrivo altezza piazza Duomo).

Sulle strade di cui sopra verrà vietata la sosta a partire dalle ore 8.00 sino alle ore 18.00 e interdetta

la circolazione, previa conferma da parte della Prefettura, dalle ore 15.00 alle ore 17.00 circa per le

vie interessate dal circuito. Per le vie esterne al circuito (via Pettinengo, via Ogliaro, via Corradino

Sella, Ponte Cerruti, via Cernaia, via Carso, via Bertodano), la sospensione della circolazione sarà

di circa 30/45

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