Al FILA Brand Experience Center rivive la leggenda del Rally della Lana Biella, c’è un suono che attraversa il tempo. È quello dei motori che, nel 1973, organizzata da ACI Biella, hanno acceso per la prima volta le strade del Biellese, trasformando una gara automobilistica in un racconto collettivo di passione, coraggio e identità. Venerdì 17, quel suono torna a vivere con l’inaugurazione della mostra “Rally Lana since 1973” presso il FILA Brand Experience Center: un viaggio immersivo che celebra cinquant’anni di storia, uomini e imprese.

Al Fila Brand Center la leggenda del Rally della Lana

La mostra non è solo un’esposizione: è una narrazione. Un percorso che accompagna il visitatore attraverso immagini, volti e momenti che hanno segnato il Rally della Lana, dalla sua prima edizione fino ai giorni nostri. Nato nel 1973 come gara nazionale dedicata a Giovanni Bracco, il Rally della Lana ha saputo conquistare il territorio e il pubblico, diventando un simbolo di eccellenza sportiva e di appartenenza. Ogni anno raccontato, ogni fotografia esposta, restituiscono il battito di una comunità che si è riconosciuta in quei tornanti, in quelle sfide, in quell’energia.

Dentro la storia

Il percorso espositivo si sviluppa come un viaggio nel tempo. Un itinerario dedicato all’anno 1973, con materiali e fotografie originali, una sequenza cronologica che attraversa tutte le edizioni fino al 2024, contenuti multimediali che restituiscono emozioni, rumori e atmosfere, vetture iconiche che hanno reso leggendaria la competizione. Un racconto fatto non solo di vittorie, ma anche di persone, amicizie e di una passione condivisa.

“Ospitare questa mostra”, afferma Marta Benedetto, vicepresidente della Fondazione FILA Museum, “significa dare spazio a una memoria viva. Il FILA Brand Experience Center si conferma così come luogo di incontro tra sport, cultura e territorio: uno spazio dove le storie non si limitano a essere raccontate, ma vengono vissute. Un impegno che riflette i valori del marchio: autenticità, Heritage e capacità di trasformare il passato in un’esperienza contemporanea”.

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