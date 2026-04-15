Attualità
Lite tra paziente e medico all’ambulatorio di Pray
Non c’è stata aggressione
Lite a Pray nell’ambulatorio distrettuale. Sul posto ieri sono intervenuti anche i carabinieri.
E’ stata una lite verbale tra il dottore e il paziente che aveva chiesto una modifica della ricetta.
Non ci sarebbe stato nessun colpo. Il giovane medico straniero riferiva che il paziente gli avrebbe appoggiato la mano sulla faccia in segno di sfida, ma senza colpirlo.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità19 ore fa
Valdilana piange Francesco Loro Piana: 45 anni
Attualità3 giorni fa
Muore nel bosco e il cane la veglia tutta la notte
Cronaca2 giorni fa
Pranzo da incubo in hotel: intossicazione alimentare per dieci turisti
Cossatese2 giorni fa
Cossato piange Nadia Nagliato, scomparsa a soli 64 anni
Fuori provincia2 giorni fa