Lite tra paziente e medico all’ambulatorio di Pray

Lite a Pray nell’ambulatorio distrettuale. Sul posto ieri sono intervenuti anche i carabinieri.

E’ stata una lite verbale tra il dottore e il paziente che aveva chiesto una modifica della ricetta.

Non ci sarebbe stato nessun colpo. Il giovane medico straniero riferiva che il paziente gli avrebbe appoggiato la mano sulla faccia in segno di sfida, ma senza colpirlo.

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