Furgone a fuoco a Sandigliano: autista in salvo

Attimi di paura lunedì 22 dicembre a Sandigliano. Un furgone ha preso fuoco. E’ successo intorno alle 8 sulla via principale. L’autista è riuscito a mettersi in salvo e a dare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto allo spegnimento delle fiamme.

Presente la polizia locale e i carabinieri.

