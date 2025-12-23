AttualitàCircondario
Anziana trovata morta in casa: tragedia a Valdengo
L’allarme lanciato dalla nipote
La nipote ha provato a chiamarla al telefono senza ricevere risposta. Alla fine ha chiesto aiuto ai carabinieri. Ieri pomeriggio, lunedì 22 dicembre, il corpo di una donna anziana senza vita è stato trovato a Valdengo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118.
Per la donna non c’era più nulla da fare.
