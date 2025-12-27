Fine settimana con sole splendente, ma attenti al ghiaccio. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -1°C

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico a Biella oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di -1°C, lo zero termico si attesterà a 2466m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: ghiaccio.

Domani previsti 11 gradi

Domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3180m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente.

Foto di repertorio

LEGGI ANCHE: A Oropa ci sono 15 centimetri di neve

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook