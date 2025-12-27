Questa sera c’è il falò del Marchetto. L’evento era previsto per la notte del 24, ma è stato rinviato a causa del maltempo.

Sono in programma questa sera, sabato 27 dicembre, la fiaccolata e il tradizionale falò di Natale a Marchetto, nel comune di Valdilana. L’evento era previsto per la notte del 24, ma è stato rinviato a causa del maltempo. Resta invariato il programma della serata, a partire dal ritrovo alle 20.15 a Mosso, nel cortile della capanna del Presepe Gigante, dove saranno distribuite le fiaccole.

Appuntamento alle ore 21,30

Il corteo partirà verso Marchetto attraversando il parco Quintino Sella, Villa Grazia e Casa Regis. Alle 21.30, nell’anfiteatro della Bunda, verrà acceso il Grande Falò. Una catasta alta circa dieci metri. Come da tradizione, le scintille saranno osservate con curiosità per capire se si dirigeranno verso Oriente o verso il Mucrone.

Gli Amici di Marchetto, insieme alla Pro loco di Mosso e con l’assistenza dell’Aib Valdilana, offriranno ai partecipanti vin brulé, cioccolata calda, panettone e dolci fatti in casa. È inoltre previsto l’arrivo di Babbo Natale, atteso soprattutto dai più piccoli.

LEGGI ANCHE: Fine settimana con sole splendente

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook