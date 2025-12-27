Promossi e bocciati, ultimi giorni per votare. Partecipare è molto semplice. Basta inviare via WhatsApp al numero 331 8610314.

Nel 2023 sulle pagelle dei promossi e bocciati pubblicate su La Provincia di Biella il personaggio dell’anno era stato il presidente degli Alpini biellesi Marco Fulcheri. La persona capace di portare finalmente a Biella l’Adunata nazionale delle Penne Nere, un evento davvero straordinario. La palma del peggiore, invece, era andata al sottosegretario Andrea Delmastro per le vicende giudiziarie legate al caso Cospito. Cambia l’anno, ma non la dinamica.

A conquistare la palma del migliore lo scorso anno – anzi, dei migliori – sono stati Tiziana Suman e Fabrizio Preti, genitori di Erika. Nonostante la frustrazione, il dolore e la delusione nei confronti di un sistema che ha permesso che l’assassino della loro unica figlia, l’ex fidanzato Dimitri, processato e condannato in via definitiva, venisse provvisoriamente scarcerato a causa di gravi problemi di salute, sono sempre stati un esempio di compostezza, civiltà, dignità e buon senso. Come peggior personaggio del 2024 era stato invece nominato l’ex sindaco Claudio Corradino, sacrificato suo malgrado dagli alleati e dagli amici politici e costretto a fare un passo indietro, rinunciando a ripresentare la propria candidatura come primo cittadino di Biella.

Promossi e bocciati, quest’anno votano anche i lettori

E nel 2025 quali saranno i personaggi promossi o bocciati del Biellese? Per scoprirlo bisognerà attendere fino a mercoledì 31 dicembre, quando torneranno sulle pagine di questo giornale le ormai tradizionali pagelle che, quest’anno, si arricchiranno però di una categoria speciale: il voto dei lettori.

Tocca a voi, infatti, scegliere chi è stato il miglior personaggio pubblico del 2025 e chi, invece, il peggiore.

Come aderire

Partecipare è molto semplice. Basta inviare via WhatsApp al numero 331 8610314 i due nominativi di chi, a vostro avviso, merita di essere promosso e di chi invece merita di essere bocciato. Il termine ultimo per inviare i nominativi, accompagnati da una breve spiegazione delle motivazioni della scelta, è lunedì 29 dicembre.

