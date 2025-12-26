Sabato 27 dicembre, dal parterre innevato di Bielmonte, si potrà assistere alla fiaccolata dei Maestri di Sci organizzata dalla Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna.

A Bielmonte la fiaccolata dei maestri di sci

Un appuntamento molto atteso, che ogni anno richiama appassionati e famiglie desiderose di vivere la montagna in un momento unico e ricco di atmosfera. Al calare del buio, le luci delle fiaccole disegneranno una lunga scia luminosa sulla neve, creando un colpo d’occhio suggestivo e un’atmosfera carica di magia. È uno spettacolo che racconta la passione e la tradizione di Bielmonte, capace di emozionare adulti e bambini.

Protagonista della sfilata sarà la statua della Madonna delle Nevi, protettrice degli sciatori, che come da tradizione chiuderà il corteo. Un gesto simbolico e sentito, capace di rendere la serata ancora più intensa e coinvolgente.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna.

