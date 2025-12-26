Seguici su

AttualitàValli Mosso e Sessera

A Bielmonte la fiaccolata dei maestri di sci

Pubblicato

3 minuti fa

il

Sabato 27 dicembre, dal parterre innevato di Bielmonte, si potrà assistere alla fiaccolata dei Maestri di Sci organizzata dalla Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna.

A Bielmonte la fiaccolata dei maestri di sci

Un appuntamento molto atteso, che ogni anno richiama appassionati e famiglie desiderose di vivere la montagna in un momento unico e ricco di atmosfera. Al calare del buio, le luci delle fiaccole disegneranno una lunga scia luminosa sulla neve, creando un colpo d’occhio suggestivo e un’atmosfera carica di magia. È uno spettacolo che racconta la passione e la tradizione di Bielmonte, capace di emozionare adulti e bambini.

Protagonista della sfilata sarà la statua della Madonna delle Nevi, protettrice degli sciatori, che come da tradizione chiuderà il corteo. Un gesto simbolico e sentito, capace di rendere la serata ancora più intensa e coinvolgente.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Matteo Floris
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.