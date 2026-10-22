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Finalmente il sole torna a splendere nel cielo
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, giovedì 22 ottobre
Finalmente il sole torna a splendere nel cielo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 22 ottobre, su Biella e su tutta la nostra provincia.
Finalmente il sole torna a splendere nel cielo
La notte si presenta con poche nuvole e un clima piuttosto mite. La temperatura si attesta intorno ai 12,4°C a mezzanotte, con una lieve diminuzione fino a 5,7°C verso le 23. La velocità del vento è moderata, con raffiche che raggiungono i 30,2 km/h.
La mattina si apre con nubi sparse e temperature che variano da 7,5°C a 14,9°C nel corso della mattinata. Il cielo si schiarisce progressivamente, portando a momenti di cielo sereno. La velocità del vento si mantiene intorno ai 6,5 km/h, rendendo l’aria fresca ma gradevole.
Nel pomeriggio, si prevedono temperature più elevate, con un massimo di 16,8°C alle 14. Il cielo continua a presentare poche nuvole e cielo sereno, favorendo attività all’aperto. La velocità del vento è contenuta, non superando i 6,6 km/h.
La sera porta un abbassamento delle temperature, che scendono fino a 7°C. Il cielo rimane prevalentemente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che aumenta fino al 65%. La velocità del vento si riduce ulteriormente, mantenendo un clima tranquillo.
In sintesi, il Biellese offrirà una giornata variabile, con temperature piacevoli e un clima generalmente sereno, ideale per godere delle attività all’aperto.
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