Fibra e asfalto: cantieri aperti in 13 vie di Vigliano fino al 9 ottobre

Fibra e asfalto: entra nel vivo il piano di riqualificazione e manutenzione delle strade di Vigliano.

La scorsa settimana ha preso il via una vasta serie di cantierii mirati al ripristino definitivo del manto stradale. I lavori si sono resi necessari per richiudere le tracce e i tagli nella carreggiata lasciati dai recenti scavi per la posa della fibra ottica a banda ultra larga. Restituendo così piena sicurezza e decoro alle arterie del paese.

Fibra e asfalto: cantieri aperti in 13 vie di Vigliano

Per consentire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza per gli operai e per gli automobilisti, l’amministrazione ha emanato un’apposita disciplina temporanea del traffico. L’ordinanza prevede infatti pesanti modifiche alla viabilità ordinaria che si protrarranno per quasi un mese, precisamente fino al 9 ottobre.

La mappa dei cantieri è decisamente estesa e andrà a impattare su diverse zone del territorio comunale. Al fine di ridurre al minimo i disagi per i residenti e per il traffico pendolare, le restrizioni più stringenti non saranno perenni. Ma resteranno in vigore esclusivamente nella fascia oraria diurna, dalle 8 alle 17.30 di ogni giorno lavorativo.

Nello specifico, all’interno del perimetro dei singoli cantieri mobili, l’ordinanza istituisce il senso unico alternato regolato da movieri sul posto. Per gestire il flusso dei veicoli nei tratti in cui la carreggiata risulterà parzialmente parzializzata dai mezzi d’opera.

Il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della strada si applica a tutti i veicoli. Con la sola e ovvia eccezione dei mezzi tecnici al servizio della ditta incaricata di eseguire le asfaltature (i lavori sono affidati alla ditta F.lli Maffei).

I ripristini della pavimentazione stradale coinvolgeranno a macchia d’olio ben tredici tra strade, vie e piazze del paese.

Si tratta delle vie Marconi, Carlo Trossi, Felice Trossi, Monte Grappa, Campazza, Barazzetto, Santa Lucia, Avogadro, Rivetti, Confraternita, Getta e Piazza Roma.

Prudenza

Alcune strade inserite nel piano di ripristino sono centrali, molte rappresentano snodi cruciali per il traffico interno o di collegamento con i comuni vicini. Pertanto la raccomandazione della polizia locale e degli uffici comunali è quella di approcciarsi alle zone interessate con la massima prudenza.

Nelle ore di punta del mattino e del pomeriggio non si escludono rallentamenti e code localizzate.

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