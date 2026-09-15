Un’altra tragica notizia sconvolge la comunità di Vigliano Biellese. Nella giornata di ieri, domenica 13 settembre, il corpo senza vita di Alberto Bernascone, 66 anni, è stato rinvenuto all’interno del suo appartamento.

Tragedia a Vigliano: trovato senza vita un 66enne

A far scattare l’allarme è stato un familiare della vittima, preoccupato per la mancanza di notizie e per l’impossibilità di metterti in contatto con lui. La chiamata al numero unico di emergenza 112 ha fatto scattare immediatamente i soccorsi, spingendo le forze dell’ordine e il personale sanitario a raggiungere l’indirizzo indicato nel più breve tempo possibile.

Una volta all’interno dell’abitazione, i soccorritori si sono trovati di fronte alla drammatica scena. Sul posto sono intervenuti i militari dell’Arma dei Carabinieri e il medico legale, il quale non ha potuto fare altro che accertare il decesso del sessantaseienne, riconducibile a cause naturali. Per completare i rilievi istituzionali e coordinare le verifiche necessarie, è giunto sul luogo anche il magistrato di turno.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato